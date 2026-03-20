Nedavno penzionisani grčki košarkaš Janis Papapetru prisetio se perioda kada je nosio dres Partizana.

Zbog brojnih problema sa povredama grčki as je u 31. godini odlučio da se oprosti od profesionalnog igranja košarke. Karijeru je počeo 2013. godine u Olimpijakosu, a pet godina kasnije prešao je u velikog rivala Panatinaikos. Posle sedam godina prešao je u Partizan, gde je igrao u sezoni 2022/2023 i osvojio ABA ligu, a posle toga se vratio u Panatinaikos sa kojim je osvojio Evroligu.

Janis Papapetru Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Profimedia, EPA/ANDREJ CUKIC

U zanimljivom intervjuu koji je dao za grčku "Gazzetu", bivši as Partizana, između ostalog, podelio je svoja iskustva sa "večitog derbija" protiv Crvene zvezde.

"Navijači su me gađali raznim predmetima, u jednom trenutku pored mene je nešto eksplodiralo, i kada sam pogledao, video sam ajfon na parketu. Novi telefon! Jedan navijač bacio je telefon iz besa, dakle bacio je 1.000 evra zbog košarkaškog derbija. Kažem da su takve stvari moguće jer ne postoji zakonska regulativa", otkrio je Papapetru.