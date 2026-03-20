Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u plej-of grupi ABA lige u nedelju od 20.30 u Beogradskoj areni.

Prema ocenama poznatih kladionica Crvena zvezda je ubedljivi favorit u odnosu na Partizan koji je pod vođstvom Đoana Penjaroje značajno podigao formu u poslednjih nekoliko utakmica.

Vanja Marinković pred poslednji napad Zvezde na derbiju Foto: Printscreen

Kvota na pobedu Crvene zvezde kreće se od 1.5 do 1.6. dok je koeficijent na trijumf Partizana između 2.3 odnosno 2.5.

U prvom evroligaškom derbiju ove sezone Partizan je slavio pred svojim navijačima 79:76.

Da li je vreme za revanš čete Saše Obradovića?

hhhh.jpg
Takis Lemonis
novi pazar-zvezda-658213.JPG
BONUS VIDEO:

