Crvena zvezda u nedelju od 20.30 dočekuje Partizan u abaligaškom večitom derbiju.
POJAVILE SE KVOTE ZA VEČITI DERBI! Da li je ovo realno?
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u plej-of grupi ABA lige u nedelju od 20.30 u Beogradskoj areni.
Prema ocenama poznatih kladionica Crvena zvezda je ubedljivi favorit u odnosu na Partizan koji je pod vođstvom Đoana Penjaroje značajno podigao formu u poslednjih nekoliko utakmica.
Vanja Marinković pred poslednji napad Zvezde na derbiju
Kvota na pobedu Crvene zvezde kreće se od 1.5 do 1.6. dok je koeficijent na trijumf Partizana između 2.3 odnosno 2.5.
U prvom evroligaškom derbiju ove sezone Partizan je slavio pred svojim navijačima 79:76.
Da li je vreme za revanš čete Saše Obradovića?
