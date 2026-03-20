Bruklin Netsi su objavili loše vesti – njihov najbolji igrač Majkl Porter Džunior doživeo je povredu zadnje lože leve noge i propustiće minimum dve do tri nedelje.

Kako javljaju brojni američki mediji, po svemu sudeći, Majkl Porter Džunior je završio sezonu 2025/26.

Majkl Porter Džunior

Regularni deo sezone u NBA ligi završiće se 12. aprila, a s obzirom da Brukli odavno nema ni matematičke šanse da dohvati doigravanja male su šanse da će igrati košarku ove sezone.

Njega su prethodnog leta doveli iz Denver Nagetsa kada su napravili trejd sa timom iz Kolorada i tamo poslali Kamerona Džonsona.

Porter ove sezone ima 24,2 poena uz 7,1 skok i 3 asistencije na 52 odigrane utakmice.

