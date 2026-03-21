Završni turnir Kupa Milan Ciga Vasojević za košarkašice biće odigran u subotu i nedelju, 21. i 22. marta, u Futogu.

U borbi za trofej našle su se po dve novosadske i beogradske ekipe.

U subotu u polufinalu od 16 časova igraju Novosadska ŽKA i Radnički, dok se od 18.30 časova sastaju Crvena zvezda i Vojvodina 021.

Pobednici će se boriti za trofej u nedelju u finalu koje je na programu od 17 časova.

Uz Kup Milan Ciga Vasojević, biće odigran i tradicionalni Mini kup za pionirke. Iste ekipe i isti parovi se sastaju u polufinalnim utakmicama koje su na programu od 11 i 13 časova. Pobednici će se dan kasnije u finalu od 13 časova boriti za trofej.

U najavi finalnog turnira najmasovnijeg domaćeg takmičenja, očekivanja su iznele košarkašice četiri ekipe.

"Veliki uspeh za našu ekipu je što učestvujemo u polufinalu Kupa. Ekipu Radničkog znamo iz prvenstvenog dela. Znamo da će biti teška utakmica, skor nam je 1-1. Imamo na neki način prednost domaćeg terena, ali se nikad ne zna, pošto jedna utakmica sve odlučuje. Želim sreću svim učesnicima", rekla je Dunja Buzadžin, kapiten Novosadske ženske košarkaške akademije.

Novosadska ŽKA igraće u polufinalu protiv Radničkog, koji drugi uzastopni put učestvuje u završnici ovog takmičenja.

"Imali smo sreće na izvlačenju, iako je Novosadska ŽKA sjajan protivnik. Biće sigurno neizvesna utakmica do poslednjeg trenutka. Daćemo sve od sebe da se plasiramo u finale. Meni je ovo drugo uzastopno učešće na finalnom turnira kupa, prošle godine sam bila sa Partizanom. Radničkom je ovo drugo uzastopno učešće. Srećno svim učesnicima završnice kupa", poručila je Marina Radović, košarkašica beogradskog Radničkog.

U drugom polufinalu od 18.30 časova se sastaju Vojvodina 021 i Crvena zvezda. Jedna od niti koje povezuje ove dve ekipe je Milina Mišeljić-Milošević. Sadašnja košarkašica Vojvodine 021, tokom karijere je nosila i dres Crvene zvezde.

"Igramo polufinale protiv Crvene zvezde. Nadali smo se lakšem protivniku, ali igra se jedna utakmica i daćemo sve od sebe da rezultat bude što povoljniji. Iako teren u Futogu ne mogu da smatram domaćin terenom, ipak Novi Sad je naš grad pa nam možda donese sreću", poručila je Milina Mišeljić-Milošević.

Crvena zvezda je aktuelni osvajač Kupa Milan Ciga Vasojević. Ujedno i najveći favorit za trofej.

"Svaka ekipa ima nešto svoje. Mi treba da se spremimo kao za svaku utakmicu. Nadam se najboljem ishodu, ali idemo utakmicu po utakmicu, dan po dan. Vojvodina nam je protivnik u polufinalu, igrali smo nedavno protiv njih. U pitanju je kvalitetan tim koji se pojačao sa Jovanom Adamović, što daje ekipi potpuno drugi smisao. Mislim da će biti zanimljiva utakmica", poručila je Ivana Katanić.

Nacionalni kup od 2010. godine nosi sadašnje ime, u čast Milana Cige Vasojevića, koji je kao trener i direktor predvodio reprezentaciju Jugoslavije za vreme najvećih uspeha.

Od osamostaljenja Srbije, u periodu od 2006. do 2010. godine, takmičenje se zvalo Kup Srbije.

Crvena zvezda je rekorder sa šest titula od osamostaljenja Srbije. Takođe je rekorder i kada se uzme u obzir takmičenje u SFRJ, SRJ i CGS, sa ukupno 16 trofeja.

Vršac, odnosno Hemofarm, je pet puta slavio od 2006. do danas, a ukupno u istoriji ima 11 trofeja u ovom takmičenju.

Partizan ima pet titula u nacionalnom kupu, od toga tri od osamostaljenja Srbije.

Ukupno po dva trofeja imaju Mega i Vojvodina, a po jedan Radivoj Korać i Kraljevo.

Turnir se održava u godini u kojoj je Novi Sad nosilac titule Evropskog grada sporta, što dodatno potvrđuje važnost ovog događaja i njegovu ulogu u promociji sporta i košarke. Mesec mart je prograšen za mesec ženske košarke, pa je u sklopu toga Novi Sad nedavno ugostio i reprezentaciju Srbije u utakmici protiv Islanda.

Sve utakmice Kupa Milan Ciga Vasojević biće u direktnom prenosu na TV Arena sport.