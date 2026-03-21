Košarkaši Denvera stigli su do trijumfa nad Torontom (121:115) posle impresivnog preokreta u završnici meča, kada su potpuno nadigrali rivala u poslednjoj deonici.

Iako ovo nije bilo njegovo najdominantnije izdanje, Nikola Jokić je ponovo bio blizu tripl-dabla sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija. Ipak, ključnu ulogu u velikom preokretu odigrali su raspoloženi šuteri Denvera, pre svih fantastični Tim Hardavej Džunior.

Memfis - Denver, Nikola Jokić Foto: Justin Ford / Getty images / Profimedia

Košarkaš Nagetsa bio je nezaustavljiv iza linije za tri poena, pogodio je čak sedam trojki iz deset pokušaja i zajedno sa Džamal Marejom predvodio tim iz Kolorada do važne pobede.

Marej je ujedno bio i najefikasniji akter susreta sa 31 poenom, dok je Hardavej dodao 23.

Toronto je u trećoj četvrtini kaznio pad u igri Denvera i stekao solidnu prednost, ali su domaći u poslednjih 12 minuta potpuno promenili sliku na parketu. Velikom serijom završnici, Nagetsi su uspeli da preokrenu rezultat i upišu novu pobedu.

Ne propustiteKošarkaAMERIČKA NOVINARKA VIDELA TRANSPARENT NA ĆIRILICI - ODMAH SE OGLASILA NA MREŽAMA! Čuvenu Kejti Vindž zaintrigirala poruka Jokićeve navijačice!
Kejti Vindž
KošarkaO JOKIĆEVOJ REAKCIJI BRUJI AMERIKA! Sramotan tretman kod sudija ima Srbin - mogu da ga tuku koliko žele! Posle ovoga "streljao" je arbitra pogledom!
Nikola Jokić
KošarkaTRENER DENVERA DOBIO PITANJE O JOKIĆEVIH 10 IZGUBLJENIH LOPTI: To će se dešavati dok god on...
Dejvid Adelman
KošarkaHEJTERI ĆE SADA SIGURNO DA OPLETU PO SRBINU - Nikola Jokić postavio negativan NBA rekord!
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl