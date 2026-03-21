Košarkaši Denvera stigli su do trijumfa nad Torontom (121:115) posle impresivnog preokreta u završnici meča, kada su potpuno nadigrali rivala u poslednjoj deonici.

Iako ovo nije bilo njegovo najdominantnije izdanje, Nikola Jokić je ponovo bio blizu tripl-dabla sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija. Ipak, ključnu ulogu u velikom preokretu odigrali su raspoloženi šuteri Denvera, pre svih fantastični Tim Hardavej Džunior.

Košarkaš Nagetsa bio je nezaustavljiv iza linije za tri poena, pogodio je čak sedam trojki iz deset pokušaja i zajedno sa Džamal Marejom predvodio tim iz Kolorada do važne pobede.

Marej je ujedno bio i najefikasniji akter susreta sa 31 poenom, dok je Hardavej dodao 23.

Toronto je u trećoj četvrtini kaznio pad u igri Denvera i stekao solidnu prednost, ali su domaći u poslednjih 12 minuta potpuno promenili sliku na parketu. Velikom serijom završnici, Nagetsi su uspeli da preokrenu rezultat i upišu novu pobedu.