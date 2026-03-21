Iako ovo nije bilo njegovo najdominantnije izdanje, Nikola Jokić je ponovo bio blizu tripl-dabla sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija. Ipak, ključnu ulogu u velikom preokretu odigrali su raspoloženi šuteri Denvera, pre svih fantastični Tim Hardavej Džunior.

Srpski centar Nikola Jokić ponovo je preuzeo odgovornost u ključnim trenucima meča. Kada se lomio rezultat, bio je najprisebniji na terenu. Iako je Toronto u završnici zapretio potpunim preokretom, Jokić je hladnokrvno pogodio skok-šut u poslednjem minutu pri rezultatu 115:115 i vratio prednost svojoj ekipi.

U samom finišu, Marej i saigrači su sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja priveli utakmicu kraju i sačuvali pobedu.