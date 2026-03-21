Iako ovo nije bilo njegovo najdominantnije izdanje, Nikola Jokić je ponovo bio blizu tripl-dabla sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija. Ipak, ključnu ulogu u velikom preokretu odigrali su raspoloženi šuteri Denvera, pre svih fantastični Tim Hardavej Džunior.

Nikola Jokić u poslednje vreme muči muku sa izgubljenim loptama, a ne baš slavan rekord upisao je u prethodnom duelu protiv Memfisa, kada je čak deset puta ostao bez poseda.

O tome je nakon meča sa Torontom pričao trener Denvera Dejvid Adelman:

"Mislim da su njegove izgubljene lopte, to su dve stvari koje sam primetio. To su njegove greške, on mora da ih smanji. Gubiće je zbog svoje stope korišćenja. Ali i ostali momci moraju da preuzmu to na sebe i da donesu loptu na teren i da nas organizuju, kazao je Adelan i potom dodao:

"Neće uvek biti savršeno, dakle, to je pitanje tima. Očigledno je da je on taj koji dobija statistiku, izgubljene lopte, ali mislim da je važno da svi pomažu jedni drugima, uključujući i njega“, završio je Adelman.