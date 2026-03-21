Košarkaši Denvera pobedili su sinoć Toronto u veoma interesantnoj utakmici, a Darko Rajaković je na konferenciji za medije nakon meča odao priznanje Nikoli Jokiću i Džamalu Mareju.

- Pomešali smo treću i četvrtu deonicu, bili smo jako dobri u trećoj. Mislio sam da smo u četvrtoj imali nekoliko propuštenih prilika, oni su imali dobru tranziciju, Hardavej je postigao trojke. Imali smo problem sa poenima iz tranzicije, nismo postigli nijedan u poslednjoj četvrtini, oni su vrlo dobro šutirali, postigli šest trojki iz deset pokušaja - rekao je trener Toronta i potom dodao:

- Mislim da smo igrali jako dobru utakmicu protiv jedne od najboljih ekipa u Zapadnoj konferenciji.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

O tandemu Marej-Jokić je pričao lepim rečima:

- Oni to rade dugo i duo su koji je jedan od najboljih u NBA ligi. Mislim da je Džamal Marej preokrenuo utakmicu, morali smo malo bolje da ga čuvamo, ali zaista je pogađao sjajne šuteve.

