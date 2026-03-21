Šaj Gildžus-Aleksander i ove sezone vodi veliku borbu za MVP priznanje uz Nikolu Jokića, ali deo javnosti zamera mu veliki broj slobodnih bacanja po meču. O toj temi je otvoreno govorio kanadski as, osvrnuvši se i na Luku Dončića i Jokića.

Zbog takvog stila igre često se suočava sa zvižducima sa tribina, ali je na kritike imao spreman odgovor:

- Razumem zašto su navijači frustrirani zbog toga, jer su navijači nekih drugih timova. Igraju protiv nas, a u poslednje dve godine smo pobeđivali njihove timove. Pobedićemo jer smo postigli više poena sa slobodnih bacanja, više sa poludistance, više trojki… Tako da potpuno razumem zašto su frustrirani.

Nikola Jokić na utakmici protiv San Antonija Foto: Eric Gay/AP

Šej se zbog toga dotakao Jokića i Dončića:

- Ali nikada nećete čuti navijača Oklahome Siti da se žali na moja slobodna bacanja. Nikada nećete čuti navijača Denvera da se žali na Jokićeva slobodna bacanja. Nikada nećete čuti navijača Lejkersa da se žali na Lukina slobodna bacanja. To je jednostavno deo posla. Ali volim to, diže prašinu oko igre. Stvara rivalstva. Stvara energiju. To je ono što NBA čini tako zabavnom. Iskreno, činjenica da im je toliko stalo je sjajna, jer gledaju to na TV-u, a onda TV ugovori rastu i ja dobijam više novca. Tako to ide. Iskreno tako to vidim. I volim. Sjajno je. Čini utakmice zabavnijim.

Nikola Jokić