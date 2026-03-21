Košarkaši Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 20.30 igraju meč četvrte runde top osam faze ABA lige.

Pred novi večiti derbi društvene mreže su prosto izgorele i to zbog izbora sudija za ovaj susret. Konkretno, jednog sudije!

Detalji sa evroligaškog večitog derbija Partizan - Crvena zvezda

Derbi u ABA ligi sudiće Saša Pukl, Sašo Petek i Vladimir Tomić, a poslednje ime izazvalo je puno pažnje, posebno kod navijača Partizana i to zbog nekih objava iz prošlosti.

Na društvenim mrežama su se, uz fotografiju Tomića, pojavile i njegove dve objave sa Fejsbuk profila iz 2010. odnosno 2011. godine.

Tomić je okačio navijačku pesmu Crvene zvezde, kao i snimak navijanja Delija i pristalica Olimpijakosa sa susreta u kom je klub iz Pireja pobedio PAOK u Grčkoj, uz poruku upućenu pristalicama Partizana. Objave su kasnije obrisane, ali se ovo proširilo internetom, te navijači Partizana nisu zadovoljni što je Vladimir Tomić izabran da deli pravdu na derbiju.

Kako će se Tomić snaći na parketu Beogradske Arene ostaje da se vidi u nedelju uveče.

