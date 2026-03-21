Nema dana, a da neko ne napiše nešto o Luki Dončiću. Slovenački as dominira na terenu, ali mu u privatnom životu ne cvetaju ruže, te je posle dugog niza godina raskinuo sa svojom partnerkom Anamariom Goltes.

Krah njihove ljubavi centralna je tema svih svetskih medija, a poslednji detalj koji je svima zapao za oko je to da je slovenački košarkaš navodno odbio da plaća alimentaciju u Kaliforniji i tvrdi da je Anamaria Goltes podnela pogrešan zahtev sudu.

Ipak, to nisu jedine informacije, te su isplivali još neki šokantni detalji. Prema tekstu koji je objavio "TMZ" ističe se da je mogući razlog prekida veridbe i svega što se desilo nešto drugo - Anamaria je odbila da se preseli u Ameriku i Luka je posle toga prelomio da je kraj.

Luka Dončić i Anamaria Goltes

- U dokumentaciji u koju smo imali uvid Luka i njegov advokat Laura Vaser ističu da ni Anamarija ni njihove ćerke Gabrijela i Olivija ne žive u Kaliforniji. Mesecima je pokušao da ubedi Anamariju da se preseli u Kaliforniju sa decom, ali je ona to odbila. Preselila se u Sloveniju u maju prošle godine. Prema našim informacijama, razdaljina je razlog zbog kog je Luka okončao veridbu - navodi se u tekstu.

Gde se nalazi prava istina verovatno znaju samo Luka Dončić i Anamaria Goltes. Slovenac je jednom prilikom rekao kako sve što radi u životu, radi za svoje ćerke.

- Sve što radim, radim za moje ćerke. Njihova sreća mi je najvažnija i uvek ću se boriti da im pružim najbolji mogući život - rekao je Luka za ESPN.

Posle tih reči jasno je da mu je teško padalo to što njegove ćerke nisu blizu njega, pa nije isključeno da je do kraha ljubavi Luke i Anamarie upravo došlo zbog te daljine.

