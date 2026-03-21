"OVO ĆE BITI MOJ PRVI DERBI..." Đoan Penjaroja najavio okršaj Zvezde i Partizana!
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 20.30 u Beogradskoj Areni igraju prvi ovosezonski abaligaški derbi.
Partizan je prvi u ABA ligi sa skorom 18-1, Zvezda druga uz učinak 14-5, a trener crno-belih Đoan Penjaroja najavio je ovaj susret.
"Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvek posebna utakmica, ali na kraju, ipak reč o meču regularnog dela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je reč o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo", rekao je španski stručnjak.
Derbi je najavio i košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.
"Jedva čekamo svi, očekuje nas dobra utakmica. Trener je posle meča sa Parizom rekao da sa nestrpljenjem čeka nedelju i derbi. Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije. Atmosfera u ekipi je fenomenalna. U poslednje vreme igramo dobro, dobro se osećamo i situacija je mnogo bolja nego ranije", kazao je Pokuševski.
