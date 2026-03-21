Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 20.30 u Beogradskoj Areni igraju prvi ovosezonski abaligaški derbi.

Partizan je prvi u ABA ligi sa skorom 18-1, Zvezda druga uz učinak 14-5, a trener crno-belih Đoan Penjaroja najavio je ovaj susret.

"Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvek posebna utakmica, ali na kraju, ipak reč o meču regularnog dela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je reč o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo", rekao je španski stručnjak.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Derbi je najavio i košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.

"Jedva čekamo svi, očekuje nas dobra utakmica. Trener je posle meča sa Parizom rekao da sa nestrpljenjem čeka nedelju i derbi. Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije. Atmosfera u ekipi je fenomenalna. U poslednje vreme igramo dobro, dobro se osećamo i situacija je mnogo bolja nego ranije", kazao je Pokuševski.

Ne propustiteEvroligaPENJAROJA UZ OSMEH GOVORIO O DERBIJU: Uzbuđen sam - spreman sam da se takmičim
DJOAN_01.JPG
EvroligaPRVE REČI PENJAROJE POSLE VELIKOG TRIJUMFA U PARIZU: Trener Partizana otkrio ključ pobede...
Đoan Penjaroja
EvroligaPENJAROJA UPOZORAVA PRED PARIZ: Trener crno-belih svestan šta očekuje njegov tim...
Đoan Penjaroja
EvroligaĐOAN PENJAROJA POSLE DUBAIJA O KARLIKU! Trener Partizana nahvalio Džonsa: "Bez njega smo..."
Đoan Penjaroja

 BONUS VIDEO:

Ðoan Penjaroja izjava pred Hapoel Izvor: KK Partizan