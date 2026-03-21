ŠOK ODLUKA PRED VEČITI DERBI! Nesvakidašnji potez čelnika ABA lige - sve na zahtev Partizana!
Puno bure izazvao je izbor sudija za predstojeći večiti derbi koji će u nedelju od 20.30 u okviru četvrte runde top osam faze ABA lige u Beogradskoj Areni odigrati Crvena zvezda i Partizan, ali će nova odluka čelnika regionalnog takmičenja tek zapaliti vatru.
Naime, prema saznanjima Mozzart Sporta, Vladimir Tomić ipak neće deliti pravdu na derbiju i to sve posle reakcije Partizana.
Derbi u ABA ligi trebalo je da sude Saša Pukl, Sašo Petek i Vladimir Tomić, a poslednje ime izazvalo je puno pažnje, posebno kod navijača Partizana i to zbog nekih objava iz prošlosti.
Na društvenim mrežama su se, uz fotografiju Tomića, pojavile i njegove dve objave sa Fejsbuk profila iz 2010. odnosno 2011. godine.
Tomić je okačio navijačku pesmu Crvene zvezde, kao i snimak navijanja Delija i pristalica Olimpijakosa sa susreta u kom je klub iz Pireja pobedio PAOK u Grčkoj, uz poruku upućenu pristalicama Partizana. Objave su kasnije obrisane, ali se ovo proširilo internetom, te navijači Partizana nisu bili zadovoljni što je Vladimir Tomić izabran da deli pravdu na derbiju.
Sada Mozzart Sport navodi kako je posle žalbe Partizana ovaj sudija promenjen, ali se i dalje ne zna ko će ga zameniti.
Jedno je sigurno, puno varnica tek sledi i predstoji nam veoma buran i sasvim sigurno zanimljiv večiti derbi.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
Kurir Sport / Mozzart Sport
BONUS VIDEO: