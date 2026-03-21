Slušaj vest

Puno bure izazvao je izbor sudija za predstojeći večiti derbi koji će u nedelju od 20.30 u okviru četvrte runde top osam faze ABA lige u Beogradskoj Areni odigrati Crvena zvezda i Partizan, ali će nova odluka čelnika regionalnog takmičenja tek zapaliti vatru.

1/11 Vidi galeriju Detalji sa evroligaškog večitog derbija Partizan - Crvena zvezda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Naime, prema saznanjima Mozzart Sporta, Vladimir Tomić ipak neće deliti pravdu na derbiju i to sve posle reakcije Partizana.

Derbi u ABA ligi trebalo je da sude Saša Pukl, Sašo Petek i Vladimir Tomić, a poslednje ime izazvalo je puno pažnje, posebno kod navijača Partizana i to zbog nekih objava iz prošlosti.

Na društvenim mrežama su se, uz fotografiju Tomića, pojavile i njegove dve objave sa Fejsbuk profila iz 2010. odnosno 2011. godine.

Tomić je okačio navijačku pesmu Crvene zvezde, kao i snimak navijanja Delija i pristalica Olimpijakosa sa susreta u kom je klub iz Pireja pobedio PAOK u Grčkoj, uz poruku upućenu pristalicama Partizana. Objave su kasnije obrisane, ali se ovo proširilo internetom, te navijači Partizana nisu bili zadovoljni što je Vladimir Tomić izabran da deli pravdu na derbiju.

Foto: Printscreen

Sada Mozzart Sport navodi kako je posle žalbe Partizana ovaj sudija promenjen, ali se i dalje ne zna ko će ga zameniti.

Jedno je sigurno, puno varnica tek sledi i predstoji nam veoma buran i sasvim sigurno zanimljiv večiti derbi.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: