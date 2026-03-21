VLADE ĐUROVIĆ ŠOKIRAO IZJAVOM PRED VEČITI DERBI: Da su Zvezda i Partizan pametni i dogovore se...
Zvezda je izgubila u Atini od Panatinaikosa sa 82:74, iako je imala prednost sve do samog finiša meča..
"Zvezda je igrala protiv Panatinaikosa, pa za dva dana igra večiti derbi, pa za dva dana gostuje Baskoniji, pa za dva dana Barseloni. Četiri utakmice u osam dana, to je stvarno teško. Govorim unapred, Zvezdina publika će tražiti da se dobije Partizan. Domaći teren, tvoja publika, pristup je - "ajmo da ih dobijemo". Ako se izlome da pobede Partizan, kako će da dobiju Baskoniju? To je toliko važna utakmica za Zvezdu... Čak i važnija nego protiv Panatinaikosa i mora da se dobije, a ne možeš bez svežine. To se videlo i kada su otišli da igraju protiv Dubaija u Sarajevu, nisu imali svežinu, sve su dali protiv Fenerbahčea.", zapitao se Đurović u analizi na TV Arena sport.
Ovrnuo se i na predstojeći večiti derbi, gde će Zvezda u nedelju od 20.30 u Areni dočekati Partizan u ABA ligi, a onda 2. aprila na istom mestu igraće u Evroligi.
"Zvezda je u Grčkoj sve dala, pa u nedelju opet da pogine, pa kako da dobiješ protiv Baskonije? Kada bi bili normalni odnosi Partizana i Zvezde, pa da kažeš: "U redu je, majstori, vi dobijate ovu, jer je Zvezda svakako četvrta i ne treba joj, a Partizanu treba, jer je prvi uz Dubai i igra za prednost domaćeg terena." Zvezda će igrati protiv jednih ili drugih u plej-ofu ABA, a važnija joj je sada utakmica u Evroligi. Međutim, da sada to nekome kažeš, ispljuvali bi me i jedni i drugi. Ćutim, u stvari rekao sam, ali od toga ništa neće biti", poručio je Đurović.