Slušaj vest

Zvezda je izgubila u Atini od Panatinaikosa sa 82:74, iako je imala prednost sve do samog finiša meča..

1/7 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Screenshot, Starsport©

"Zvezda je igrala protiv Panatinaikosa, pa za dva dana igra večiti derbi, pa za dva dana gostuje Baskoniji, pa za dva dana Barseloni. Četiri utakmice u osam dana, to je stvarno teško. Govorim unapred, Zvezdina publika će tražiti da se dobije Partizan. Domaći teren, tvoja publika, pristup je - "ajmo da ih dobijemo". Ako se izlome da pobede Partizan, kako će da dobiju Baskoniju? To je toliko važna utakmica za Zvezdu... Čak i važnija nego protiv Panatinaikosa i mora da se dobije, a ne možeš bez svežine. To se videlo i kada su otišli da igraju protiv Dubaija u Sarajevu, nisu imali svežinu, sve su dali protiv Fenerbahčea.", zapitao se Đurović u analizi na TV Arena sport.

Ovrnuo se i na predstojeći večiti derbi, gde će Zvezda u nedelju od 20.30 u Areni dočekati Partizan u ABA ligi, a onda 2. aprila na istom mestu igraće u Evroligi.

"Zvezda je u Grčkoj sve dala, pa u nedelju opet da pogine, pa kako da dobiješ protiv Baskonije? Kada bi bili normalni odnosi Partizana i Zvezde, pa da kažeš: "U redu je, majstori, vi dobijate ovu, jer je Zvezda svakako četvrta i ne treba joj, a Partizanu treba, jer je prvi uz Dubai i igra za prednost domaćeg terena." Zvezda će igrati protiv jednih ili drugih u plej-ofu ABA, a važnija joj je sada utakmica u Evroligi. Međutim, da sada to nekome kažeš, ispljuvali bi me i jedni i drugi. Ćutim, u stvari rekao sam, ali od toga ništa neće biti", poručio je Đurović.