Trener Crvene zvezdeSaša Obradović izjavio je pred utakmicu kola Top 8 faze ABA lige da u večitom derbiju nema favorita i dodao da Partizan igra veoma dobro u poslednje vreme.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 20.30 časova Partizan u Beogradskoj areni.

Detalji sa evroligaškog večitog derbija Partizan - Crvena zvezda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Nećemo imati praktično trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta energetski potrošeni nakon utakmice u Atini. Ali to je problem sa kojim ćemo se suočiti u narednom periodu, veliki broj utakmica, važnih, pred koje nećemo imati vremena za trening, već samo da se osvežimo koliko je to moguće. Naš sledeći rival Partizan je u dobrom trenutku, igraju dobro, ali kao i pred svaki derbi - favorita nema bez obzira na plasman na tabeli - rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.

Dakle, Zvezda praktično bez pravog treninga ulazi u večiti derbi. Potencijalni problem za četu Saše Obradovića.

