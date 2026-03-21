CRVENA ZVEZDA U PROBLEMU DAN PRED PARTIZAN! Saša Obradović mora da reaguje na pravi način!
Trener Crvene zvezdeSaša Obradović izjavio je pred utakmicu kola Top 8 faze ABA lige da u večitom derbiju nema favorita i dodao da Partizan igra veoma dobro u poslednje vreme.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 20.30 časova Partizan u Beogradskoj areni.
- Nećemo imati praktično trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta energetski potrošeni nakon utakmice u Atini. Ali to je problem sa kojim ćemo se suočiti u narednom periodu, veliki broj utakmica, važnih, pred koje nećemo imati vremena za trening, već samo da se osvežimo koliko je to moguće. Naš sledeći rival Partizan je u dobrom trenutku, igraju dobro, ali kao i pred svaki derbi - favorita nema bez obzira na plasman na tabeli - rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.
Dakle, Zvezda praktično bez pravog treninga ulazi u večiti derbi. Potencijalni problem za četu Saše Obradovića.
