Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović se oglasio povodom promena sudije na večitom derbiju u ABA ligi koji je na programu u nedelju od 20.30.

Odluka je pala posle konsultacija koje su u konstruktivnoj atmosferi i sportskom duhu obavljene sa rukovodstvom KK Partizan i KK Crvena zvezda, kao i sa predsednikom sudijske komisije Srđanom Dožaijem.

- Ovakva odluka doneta je u zajedničkom intresu svih aktera predstojećeg derbija: igrača, članova stručnih štabova i navijača, sa željom da se izbegnu potencijalni pritisci bilo kakve vrste, spustile i predupredile eventualne dodatne tenzije, koje ovako velike i važne utakmice same po sebi nose, ali i osigurala potpuna regularnost. Treći sudija pomenutog meča biće određen u najkraćem mogućem roku. Nema sumnje da nam predstoji istinski košarkaški spektakl i da će publika u dvorani, ali brojni gledaoci kraj malih ekrana uživati u vrhunskoj košarkaškoj predstavi - rekao je Milija Vojinović, a prenose domaći mediji.