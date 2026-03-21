Slušaj vest

Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović se oglasio povodom promena sudije na večitom derbiju u ABA ligi koji je na programu u nedelju od 20.30.

Doneta je odluka da arbitar Vladimir Tomić ne sudi predstojeći okršaj Crvene zvezde i Partizana.

Milija Vojnović Foto: Starsport©, Starsport, ABA League/Dragana Stjepanović

Odluka je pala posle konsultacija koje su u konstruktivnoj atmosferi i sportskom duhu obavljene sa rukovodstvom KK Partizan i KK Crvena zvezda, kao i sa predsednikom sudijske komisije Srđanom Dožaijem.

- Ovakva odluka doneta je u zajedničkom intresu svih aktera predstojećeg derbija: igrača, članova stručnih štabova i navijača, sa željom da se izbegnu potencijalni pritisci bilo kakve vrste, spustile i predupredile eventualne dodatne tenzije, koje ovako velike i važne utakmice same po sebi nose, ali i osigurala potpuna regularnost. Treći sudija pomenutog meča biće određen u najkraćem mogućem roku. Nema sumnje da nam predstoji istinski košarkaški spektakl i da će publika u dvorani, ali brojni gledaoci kraj malih ekrana uživati u vrhunskoj košarkaškoj predstavi - rekao je Milija Vojinović, a prenose domaći mediji.

Ne propustiteOstali sportoviMAGIJA I DALJE TRAJE! SRPSKA LEGENDA IGRA I U 42.GODINI: Maja ne pomišlja na penziju, ona zna da traje!
Maja Ognjenović
FudbalKREMONEZE SIGURAN U GOSTIMA: Parma nastavila "crni niz"
Kremoneze
TenisTINEJDŽERKA "ISKULIRALA" NADALA: Zamalo sam umrla...
profimedia-1084822937.jpg
KošarkaCRVENA ZVEZDA U PROBLEMU DAN PRED PARTIZAN! Saša Obradović mora da reaguje na pravi način!
Saša Obradović i Kodi Miler Mekintajer

BONUS VIDEO:

Dejan Stanković sa Delijama posle pobede u derbiju Izvor: Kurir televizija