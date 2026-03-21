Košarkaši Partizana gostuju Crvenoj zvezdi u nedelju od 20.30 u utakmici četvrtog kola plej-of grupe ABA lige.

Prvi put će i Đoan Penjaroja predvoditi Parni valjak u večitom derbiju, a španski stručnjak je uoči susreta govorio za klupsku televiziju i dotakao se kadrovske situacije u ekipi.

Bruno Fernando

Izvesno je da Dvejn Vašington neće moći da pomogne ekipi, a pod znakom pitanja je i centar Bruno Fernando.

“Posle poslednje utakmice imamo problem sa Brunom i videćemo da li će moći da igra“, rekao je Penjaroja o reprezentativcu Angole.

Podsetimo, Bruno Fernando se povredio u četvrtak u pobedi Partizana strani protiv Pariza.

