PARTIZAN BEZ UDARNE IGLE NA DERBIJU? Kako bez njega na Crvenu zvezdu?
Košarkaši Partizana gostuju Crvenoj zvezdi u nedelju od 20.30 u utakmici četvrtog kola plej-of grupe ABA lige.
Prvi put će i Đoan Penjaroja predvoditi Parni valjak u večitom derbiju, a španski stručnjak je uoči susreta govorio za klupsku televiziju i dotakao se kadrovske situacije u ekipi.
Izvesno je da Dvejn Vašington neće moći da pomogne ekipi, a pod znakom pitanja je i centar Bruno Fernando.
“Posle poslednje utakmice imamo problem sa Brunom i videćemo da li će moći da igra“, rekao je Penjaroja o reprezentativcu Angole.
Podsetimo, Bruno Fernando se povredio u četvrtak u pobedi Partizana strani protiv Pariza.
