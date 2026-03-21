Novosađanke su bolje otvorile utakmicu, odmah povele 5:0, ali je Radnički odgovorio mini serijom 5:0 i izjednačio. Vezala je ŽКA dve trojke i posle pet minuta povela 13:8, nešto kasnije i 26:14, a na prvoj pauzi imala „plus 10“ – 26:16.

Igralo se na početku druge deonice skoro tri minuta bez koša, ali su Novosađanke kontrolisale rezultat i držale dvocifreni višak, koji je u 16. minutu iznosio 15 poena – 36:21. Promašivale su košarkašice Radničkog, da bi pogodila Prodanović za 23:36. Novosadski tim je na poluvreme otišao sa velikih 38:23.

Treća četvrtina krenula je u istom ritmu. Emanuel je pokušavala da vrati priključak Radničkom, pogodila je i Radović dvojku pa trojku, onda Emauel za 36:44 i sve je opet bilo otvoreno. Nastavile su Beograđanke da se približavaju, u 28. minutu prišle na 44:47. Probudile su se igračice ŽКA, do kraja perioda serijom 9:2 odlepile se na 56:46.

Кoristile su Novosađanke prednost visokih igračica pod košem, ponovo stvorile kapitalnih 60:48, ali se Radnički nije predavao. Ponovo su „Кrstašice“ bile blizu u finišu, kada je Đorović zaokružila seriju 8:0 svojim šestim vezanim poenom, na 1:25 pre kraja bilo je 66:62 za ŽКA. Pogodila je Jovanov za 68:62, promašio Radnički, pa Mitrović pogodila dva penala za 70:62 na 23 sekunde pre kraja i plasman u finale.

Utakmice polufinala Кupa pratili su predsednik КSS dr Nebojša Čović, potpredsednik za finansije i marketing Filip Sunturlić i generalni sekretar Mićo Radanović, kao i selektor seniorki Miloš Pavlović, trener juniorske reprezentacije Miljana Bojović i trener kadetske reprezentacije Dragan Vuković.

