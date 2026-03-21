"Bili smo u kontaktu sa Belom kućom i zahvali smo na komunikaciji koju smo imali, ali tajming je neodgovarajući", navodi se u saopštenju Oklahome.

Poseta Beloj kući je dugogodišnja tradicija za šampione NBA lige, još od dolaska Bostona 1963. godine. Klubovi uglavnom organizuju proslavu kada zbog utakmica regularnog dela sezone doputuju u Vašington. Tander igra večeras protiv Vašingtona.

Poslednjih godina nekoliko timova je odbilo poziv, a najznačajniji su bili Golden Stejt Voriorsi 2017. ; Američki muški hokejaški olimpijski tim, koji je osvojio zlato na Igrama u Milanu i Kortini, prošlog meseca prisustvovao je Trampovom govoru o stanju nacije na poziv predsednika.

On je naknadno pozvao i žensku reprezentaciju, koja je takođe osvojila olimpijsko zlato u Italiji, ali je ekipa odlučila da ne prisustvuje, navodeći "tajming i prethodno zakazane akademske i profesionalne obaveze".

(Beta)

