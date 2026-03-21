Košarkaši Ilirije pobedili su danas u Čačku ekipu Borca sa 91:87 (25:16, 18:21, 25:19, 23:31) u utakmici petog kola plej-auta ABA lige.

Iliriju je do pobede vodio Vendel Grin koji je ubacio 31 poen, a najbolje ga je pratio Boban Marjanović sa 25 poena i deset skokova.

U redovima Borca najefikasniji su bili Nikola Manojlović sa 18 i Pavle Nikolić sa 17 postignutih poena.

Borac je četvrti na plej-aut tabeli ABA lige, dok je Ilirija na trećoj poziciji. ; Košarkaši Borca će u narednom kolu gostovati Beču, dok će Ilirija ugostiti Krku.

