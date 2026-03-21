Košarkaši Partizana nisu uspeli da se plasiraju u finale Evroliginog kvalifikacionog turnira "Marko Ivković".

Crno-beli su u derbiju grupe B, u direktnom duelu za prolaz dalje, izgubili od francuskog INSEP-a rezultatom 87:81.

Partizan je u dva navrata imao i dvocifrenu prednost, +14, ali to nije bilo dovoljno da se slavi u "Pioniru".

Parižani su tako ostali maksimalni i u meču za trofej na turniru igraće u nedelju protiv Crvene zvezde.

Partizan je grupu završio sa skorom 2-1, FMP je imao 1-2, dok je Hapoel Tel Aviv bez trijumfa, 0-3.

Lukas Nikola Bojović je bio najefikasniji kod Partizana sa 20 poena i osam asistencija. Uroš Mijailović je imao 15 poena i četiri asistencije, Luka Pavlović je dodao 13 poena i četiri asistencije.

Marko Jovanović je imao 12 poena i devet skokova, dok je Luka Miladinović susret završio sa 10 poena i četiri skoka.

Najbolji kod pobednika je bio Mesi Jangala sa 20 poena, devet skokova i četiri asistencije. Matis Mahop je dodao 15, a Nejtan Soliman 14 poena.

Za sada su dva tima već obezbedila mesto na najvećoj sceni, a pobednik beogradskog turnira će se pridružiti Barseloni i Cedevita Olimpiji na završnom turniru u Atini, koji će biti igran u maju.

