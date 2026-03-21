Кošarkašice Crvene zvezde braniće u nedelju 22. marta od 17.00 sati trofej Кupa Milan Ciga Vasojević protiv Novosadske ŽКA u dvorani SC „Futog“, pošto su u drugom polufinalu ubedljivo pobedile Vojvodinu 021.

Zvezda je bila ubedljiva u uvodnim minutima, pa je lako stigla do 13:0. Vojvodina je prve poene postigla tek posle pet i po minuta igre. Razlika u kvalitetu bila je velika i očigledna, ali su se Novosađanke hrabro borile i držale koliko-toliko priključak, pa je u 8. minutu bilo 17:9. Crveno-bele su posle deset minuta igre imale 24:11.

Trudile su se Novosađanke, smanjile na startu druge deonice na 17:26, ali se Zvezda ponovo odvojila, i to na „plus 20“ (41:21). Držala je ekipa Marine Maljković veliku prednost bez problema, a na veliki odmor otišla sa ubedljivih 53:27.

Nastavila se dominacija Zvezde i u trećoj četvrtini. Prednost je rasla, pa je u 24. minutu bilo 63:30, a samo dva minuta kasnije 72:33. Posle trojke Naumčev bilo je ogromnih „plus 44“ (79:35), a posle 30 minuta igre 82:43.

Crveno-bele su u poslednjem periodu igre nastavile da rutinski kontrolišu situaciju na parketu i lako su privele meč kraju sa više nego ubedljivom razlikom.

Kup Milan Ciga Vasojević Izvor: Kurir