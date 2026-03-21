Dubai je utakmicu prelomio u poslednjoj četvrtini serijom 16:0, kada je otišao na nedostižnih + 23, 81:58.

ABA liga 2025/26

Dubai je do pobede predvodio Džanan Musa sa 20 poena, četiri skoka i osam asistencija, pratio ga je Filip Petrušev sa 19 poena uz osam skokova i dve asistencije.

Dvocifreni su bili još Mfiondu Kabengele sa 13 poena i osam skokova, kao i Kosta Kondić sa 10 poena uz po dva skoka i asistencije.

Kod Budućnosti se istakao Jogi Ferel sa 21 poenom, tri skoka i pet asistencija, pratio ga je Džuvan Morgan sa 17, dok je Rašid Sulajmon ubacio 13 poena.

Dubai se trenutno nalazi na prvom mestu sa 18 pobeda i dva poraza i ostaće tu u slučaju poraza Partizana od Crvene zvezde, dok je Budućnost na trećoj poziciji sa skorom 15-5. Ako crveno-beli trijumfuju u večitom derbiju, Podgoričani će pasti na četvrto mesto jer su u oba susreta poraženi od Zvezde.





