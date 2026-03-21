Legenda PartizanaDragan Todorić imao je šta da prigovori bivšem sportskom direktoru crno-belih Zoranu Saviću.

U razgovoru za "Meridian sport" Todorić se osvrnuo na dolazak Džabarija Parkera u Partizan prošlog leta...

Dragan Todorić

- Svima je bilo jasno da naša ekipa od povrede Karlika Džonsa nije izgledala kao što je očekivano. Opet, novi igrači koji su dovedeni nisu bili na adekvatnom nivou. To je propust onih koji su birali igrače. Tu je glavni bio doskorašnji sportski direktor, Zoran Savić. Verujem da je to moglo da se izbegne da se samo malo više raspitao, konkretno, Parkera koji ničime nije pokazao da je timski igrač. To je bar moje mišljenje, možda nisam u pravu. Prvo što je Penjaroja uradio je sklanjanje Parkera iz ekipe, nije mu dao ni da trenira sa timom. - rekao je Todorić.

Todorić ističe da ne zna kako je Savić postao sportski direktor Partizana:

- Ne znam na osnovu čega je angažovan sportski direktor. Prekršeno je nepisano pravilo da na rukovodećim pozicijama uvek moraju da budu ljudi Partizana, ili iz sistema, ili iz okruženja. Savić nije imao reference čoveka koji će spasiti Partizan. A sklonjeni su naši ljudi, Dušan Kecman i Novica Veličković - rekao je Todorić.

Vikaš Doraso pred meč Partizana i Pariza