Slušaj vest

Košarkaši Oklahome Siti Tander savladali su na gostovanju Vašington Vizardse 132:111, a utakmicu je obeležio incident koji se dogodio u finišu prvog poluvremena.

U jednom momentu došlo je do koškanja između Dđejlena Vilijamsa i Džastina Šampenjija ispod koša, umešali su se Ej Džej Mičel i Kejson Volas i nastao je opšti haos.

Došlo je do žestokog guranja, akteri incidenta završili su u publici, pa je jedan fotoreporter izvukao deblji kraj. U haosu je dobio udarac i završio na zemlji.

Najgolji igrač Tandera Šej Gildžes-Aleksander uspeo je da izvuče svog saigrača iz gužve i spreči veći incident.

Nakon gledanja snimka sudije su isključile četvoricu aktera ovog incidenta.

Pogledajte tuču:

Kada je reč o samoj utakmici, najzaslužniji za trijumf Tandera bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 40 poena i sedam asistencija. Čet Holmgren je ubacio 18 uz 10 skokova, a isti broj poena postigao je i Mekejn.

Košarkaš Vizardsa i reprezentativac Srbije, Tristan Vukčević, meč je završio sa šest poena uz katastrofalnih 2/11 iz igre, a imao je i sedam skokova. U momentu kada je incident izbio Srbin je bio na klupi.

Pogledajte najzanimljivije trenutke sa utakmice: