Slušaj vest

Na utakmici protiv Orlanda najbolji igrač Lejkersa Luka Dončić zaradio je 16. tehničku grešku u sezoni, pa je tako dobio automatsku suspenziju od jedne utakmice i novčanu kaznu u iznosu od 5.000 dolara.

1/6 Vidi galeriju Hjuston - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Naime, prema pravilima NBA svaki igrač koji premaši 16 tehničkih tokom sezone dobija meč suspenzije, a za svake naredne dve tehničke sledi suspenzija još jednu utakmicu i nova novčana kazna. To znači da će Luka morati ozbiljno da pripazi na ponašanje u narednom periodu, jer sledi ključan deo regularne sezone pred plej-of.

Međutim, Lejkersi su najavili žalbu, jer smatraju da je Slovencu nepravedno dodeljena 16. tehnička greška.

Šta se dogodilo?

Nakon faula nad Dončićem, došlo je do razmene reči između Slovenca i bivšeg igrača Mege Goge Bitadzea. Dobacivali su nešto jedan drugom dok je Luka izvodio bacanja, ali tu nije bio kraj. Nastavili su da se prozivaju i nakon toga, pa im je arbitar dosudio po tehničku.

Trener Lejkersa Džej Džej Redik rekao je novinarima nakon utakmice da je Bitadze izazvao sukob, pošto je rekao nešto o Dončićevoj majci.

"Pokušaćemo to da ukinemo. Nisam siguran šta se dogodilo. Znam samo da su neke stvari izgovorene na jeziku koji sudije nisu mogle da razumeju o Lukinoj mami", otkrio je Redik.

Nakon toga pred novinare je izašao Luka i izneo svoju verziju priče.

"Rekao je da će j***** celu moju familiju. Nisam mogao to da podnesem, morao sam da se zauzmem za sebe."

Na pitanje novinara na kom jeziku je to rekao, Luka je odgovorio:

"Na srpskom."

Međutim, bivši as Mege tvrdi da je Dončić prvi počeo sa uvredama.

"To što je Luka rekao nije isina... Rekao je nešto o mojoj majci, što je bilo zaista neprikladno. Mi to ne govorim... Samo sam uzvratio istom merom. To je manje-više to", kaže Bitadze.