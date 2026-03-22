Najbolji igrač Lejkersa Luka Dončić suspendovan je na jednu utakmicu, pošto je na utakmici protiv Orlanda zaradio 16. tehničku grešku u sezoni. Uz to Slovenac će morati da plati i kaznu u iznosu od 5.000 dolara.

Prema NBA pravilima igrač koji svaki igrač koji premaši 16 tehničkih tokom sezone dobija meč suspenzije, a za svake naredne dve tehničke sledi suspenzija još jednu utakmicu i nova novčana kazna. To znači da će Luka morati ozbiljno da pripazi na ponašanje u narednom periodu, jer sledi ključan deo regularne sezone pred plej-of.

Luka smatra da mu je ova tehnička nepravedno dodeljena i nada se da će liga imati razumevanja kada sagleda sve okolnosti i ukinuti kaznu.

Slovenac tvrdi da je košarkaš Orlanda Goga Bitadze vređao njegovu porodicu tokom utakmice i da je zbog toga morao da reaguje.

"Nadam se da ću ipak moći da igram u ponedeljak. Rekao mi je da će mi j***** celu porodicu. Nisam mogao to da podnesem, morao sam da se zauzmem za sebe. Žao mi je što sam izneverio svoj tim, moram da budem bolji od toga", rekao je vidno utučeni Luka na konferenciji.

Na pitanje novinara na kom jeziku mu je to rekao Bitadze, Luka je je otkrio da su komunicirali na srpskom.

"Rekao mi je to na srpskom".

Nakon Lukine izjave ekspresno je reagovao i Goga Bitadze. Momak iz Gruzije, koji je svojevremeno igrao za ekipu Mege trvdi da Slovenac ne govori istinu.

Kaže da je Dončić prvi počeo sa uvredama na srpskom.

"To što je Luka izjavio je laž... Rekao je nešto o mojoj majci, što je bilo zaista neprikladno. Mi to ne govorim... Samo sam uzvratio istom merom", kaže Bitadze.

Šta se dogodilo?

Nakon faula nad Dončićem, došlo je do razmene reči između Slovenca i bivšeg igrača Mege Goge Bitadzea. Dobacivali su nešto jedan drugom dok je Luka izvodio bacanja, ali tu nije bio kraj. Nastavili su da se prozivaju i nakon toga, pa im je arbitar dosudio po tehničku.