Slušaj vest

Univerzitet Ilinoj savladao je VCU Remse rezultatom 76:55 u drugoj rundi popularnog "Martovskog ludila" i tako obezbedio plasman u osminu finala, takozvani "Sweet 16" završnog NCAA turnira.

Junak velikog trijumfa bio je Andrej Stojaković, sin legendarnog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića.

1/6 Vidi galeriju Univerzitet Ilinoj - Andrej Stojaković Foto: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia

Andrej je ušao sa klupe i izdominirao! Za 25 minuta igre zabeležio je 21 poen uz četiri skoka, jednu asistenciju i jednu blokadu (7/12 šut iz igre, 7/9 slobodna bacanja).

Hrvatski košarkaš Tomislav Ivšić postigao je 14 poena uz 11 skokova, dok je sjajni Crnogorac David Mirković zabeležio sedam poena uz pet skokova i četiri asistencije.

Mladi srpski košarkaš Mihailo Petrović proveo je samo jedan minut na terenu.

Nije se proslavio ni mladi Srbin iz protivničkog tima, bivši košarkaš Zvezde Lazar Đoković. Iako je počeo meč kao starter i na terenu prove čak 29 minuta, Đoković je zabeležio samo dva poena bez pogođenog šuta iz igre.

U narednoj rundi Ilinoj će odmeriti snage sa Hjustonom.