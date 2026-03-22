Slušaj vest

Žestok verbalni okršaj Luke Dončića i Goge Bitadzea obeležio je meč između Orlanda i Lejkersa.

Trojkom Luke Kenarda u poslednjoj sekundi meča Lejkersi su savladali Orlando (105:104) i stigli do devetog uzastopnog trijumfa, Lebron Džejms ispisao je nove stranice istorije najjače lige sveta - ali sve to ostalo je u senci Lukinog sukoba sa bivšim asom Mege.

U finišu treće deonice, nakon jednog faula nad Dončićem pale su teške reči između Slovenca i Gruzina.

Stao je Luka na liniju za slobodna bacanja, ironično se smeškao, a onda prišao sudiji i zagrmeo:

"Briga me kakve gluposti ljudi pričaju, ali nemoj da mi pričaš o porodici. Sj***** te" rekao je Dončić pokazujući prstom na Bitadzea.

Tu nije bio kraj. Dobacivali su svašta jedan drugom dok su išli na drugi kraj terena, pa im je sudija dodelio po tehničku.

Bitadze se nije preterano potresao, ali Luki je ta odluka teško pala, jer će morati da propusti naredni meč.

Naime, to je bila njegova 16. tehnička u sezoni, a po NBA pravilima svaki igrač koji premaši 16 tehničkih tokom sezone dobija meč suspenzije, a za svake naredne dve tehničke sledi suspenzija još jednu utakmicu i nova novčana kazna. To znači da će Luka morati ozbiljno da pripazi na ponašanje u narednom periodu, jer sledi ključan deo regularne sezone pred plej-of.

Pogledajte snimak sukoba koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim meržama: