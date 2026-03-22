Ozbiljna bura podigla se u sportskoj javnosti "preko bare" nakon incidenta koji se dogodio na utakmici između Orlando Medžika i Los Anđeles Lejkersa.

U finišu treće deonice Luka Dončić i Goga Bitadze dobili su po tehničku nakon žestokog verbalnog okršaja koji su imali na terenu.

Nakon meča pravdao se Luka... Izjavio je da je morao da reaguje jer mu je Bitadze psovao porodicu na srpskom jeziku. Međutim, Goga tvrdi da je to laž i da je Slovenac sve zakuvao.

"Imam veliko poštovanje prema Luki i svemu što je uradio. I zaista poštujem svačiju porodicu. Tamo odakle ja dolazim, to je nešto sveto i zaista poštujemo porodice jedni drugih i nikada to ne bih direktno rekao. On je samo rekao neke neprimerene stvari na srpskom jeziku, a ja sam igrao u Srbiji. Razumem, ne znam da li je znao da sam razumeo šta je rekao. Zato sam mu samo uzvratio istim rečima", rekao je Bitadze u razgovoru za "ESPN".

"Fan sam njegove igre i ne želim da izgleda kao da je bilo šta bilo upućeno njegovoj porodici ili slično. Sve je to bilo u žaru trenutka. Čuo sam šta je rekao i osetio sam da moram da odgovorim na isti način. Dakle, sa moje strane, ako smatra da sam rekao nešto previše ili prešao granicu, izvinjavam se kao muškarac. Mogu da preuzmem odgovornost, ali nisam rekao ništa osim onoga što je on rekao. Ono što je izašao i rekao u javnosti, mislim da to nije istina. Znam da to nije istina. Znam šta sam rekao i to je bilo to, u žaru trenutka. Kao što sam rekao, neke stvari su izgovorene i izvinjavam se ako sam prešao granicu", dodao je bivši as Mege.