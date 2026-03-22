Proslavljeni košarkaš i funkcioner Partizana, Dragan Todorić, govorio je o neprofesionalizmu doskorašnjeg igrača Partizana Mike Murinena.

U intervjuu koji je dao za "Meridian sport" Todorić je priznao da je bio zgranut njegovim ponašanjem.

Murinen je bio jedna od najvećih senzacija poslednjeg Eurobasketa, blistao je u dresu reprezentacije Finske, pa je njegov dolazak u Partizan izazvao neviđenu pažnju javnosti u košarkaškoj Evropi.

Velika očekivanja nije opravdao. Malo je igrao kod Željka Obradovića i Mirka Ocokoljića, a Penjaroja ga je na kraju izbacio iz rotacije, pa je tako označen kao "potpuni fijasko i najveće razočaranje Evrolige".

"Ne znam šta mu je obećavano pre dolaska, ali sam u najmanju ruku bio začuđen kad sam pročitao njegovu prvu izjavu da dolazi kako bi mu Partizan bio odskočna daska za koledž. Partizan prolazna stanica sa koledž?! Da li možete da zamislite nekog mladog igrača da slično izjavi u nekom drugom velikom evropskom klubu", pita se Todorić.

Posebno ga je šokiralo njegovo ponašanje tokom utakmica, kada je bio van protokola ili na klupi.

"Sticajem okolnosti, taj dečko je sedeo pored mene za vreme utakmica. Nekoliko puta sam se krstio kad bih primetio da on uopšte i ne gleda teren. Non-stop je bio na telefonu, igrao igrice… Stvarno ne znam ko je tu pogrešio. Kad je video njegov pristup, Penjaroja ga je odmah sklonio", kaže Todorić.

Podsetimo, Murinen je u februaru napustio Beograd i vratio se u Finsku. Igrao je za reprezentaciju u februarskom prozoru, a onda nastavio da se priprema za novo poglavlje u karijeri.

Finac je navodno već u Americi, gde će učestvovati na "Najki Hup Samitu" i drugim kampovima, kako bi pronašao odgovarajući koledž.