KLINAC UBACIO 103 POENA ZA POLA SATA! Cela planeta bruji o ovom čudesnom momku- oborio je nestvaran rekord, ovo što je on uradio je za nevericu! VIDEO
Mladi košarkaš Nanti Ruhilahti (18) ispisao je istoriju finske košarke nestvarnim učinkom. Naime, ubacio je čak 103 poena u meču U19 lige.
Do ovog podviga stigao je u ubedljivoj pobedi svog WB-Panterita nad ekipom BC Nokia rezultatom 186:77.
Ruhilahti je na parketu proveo nešto više od 33 minuta, ali mu je to bilo dovoljno da sruši sve dosadašnje rekorde, kako u omladinskoj, tako i u seniorskoj konkurenciji u Finskoj. Bio je nezaustavljiv, pogodio je 39 od čak 55 šuteva za dva poena, ubacio 3 od 4 trojke, dok je sa linije penala dodao 16 poena iz 23 pokušaja.
- Bilo je mnogo asistencija i odlične timske igre. Moja ruka je jednostavno bila 'vruća'. Šutevi su ulazili, pa su tako došla i ta 103 poena - rekao je Nanti posle nestvarnog podviga.
Otkrio je da je već na startu meča naslutio kakvo ga veče čeka, nakon što je ubacio 23 poena za svega četiri i po minuta.
"Kada sam na poluvremenu imao 68 poena, odlučili smo da krenemo ka 100", rekao je Ruhilahti.