Mladi košarkaš Nanti Ruhilahti (18) ispisao je istoriju finske košarke nestvarnim učinkom. Naime, ubacio je čak 103 poena u meču U19 lige.

Do ovog podviga stigao je u ubedljivoj pobedi svog WB-Panterita nad ekipom BC Nokia rezultatom 186:77.

Ruhilahti je na parketu proveo nešto više od 33 minuta, ali mu je to bilo dovoljno da sruši sve dosadašnje rekorde, kako u omladinskoj, tako i u seniorskoj konkurenciji u Finskoj. Bio je nezaustavljiv, pogodio je 39 od čak 55 šuteva za dva poena, ubacio 3 od 4 trojke, dok je sa linije penala dodao 16 poena iz 23 pokušaja.

- Bilo je mnogo asistencija i odlične timske igre. Moja ruka je jednostavno bila 'vruća'. Šutevi su ulazili, pa su tako došla i ta 103 poena - rekao je Nanti posle nestvarnog podviga.

Otkrio je da je već na startu meča naslutio kakvo ga veče čeka, nakon što je ubacio 23 poena za svega četiri i po minuta.

"Kada sam na poluvremenu imao 68 poena, odlučili smo da krenemo ka 100", rekao je Ruhilahti.