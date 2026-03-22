Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su Dalas posle produžetka rezultatom 138:131, a za razliku od prethodna dva meča, Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

Iako je pre dva dana odigrao sjajno protiv Pelikansa (16p), Bogdan je ceo meč presedeo na klupi.

Iz neobjašnjivih razloga Srbin je u nemilosti trenera Tajrona Lua ove sezone. Ispao je iz rotacije, mečeve uglavnom prati sa klupe, pa je od početka godine zabeležio samo četiri nastupa.

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa

Kliperse su ka pobedi predvodili Darijus Garland sa 41 i Kavaj Lenard sa 34 poena.

Nađi Maršal je sa 28 poena bio najefikasniji u Dalasu, a 21 poen je dao Po Džej Vašington.

