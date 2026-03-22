Najbolji igrač Lejkersa Luka Dončić suspendovan je na jednu utakmicu, pošto je na utakmici protiv Orlanda zaradio 16. tehničku grešku u sezoni. Uz to Slovenac će morati da plati i kaznu u iznosu od 5.000 dolara.

Nakon faula nad Dončićem, došlo je do razmene reči između Slovenca i bivšeg igrača Mege Goge Bitadzea. Dobacivali su nešto jedan drugom dok je Luka izvodio bacanja, ali tu nije bio kraj. Nastavili su da se prozivaju i nakon toga, pa im je arbitar dosudio po tehničku.

Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Trener Lejkersa Džej Džej Redik rekao je novinarima nakon utakmice da je Bitadze izazvao sukob, pošto je rekao nešto o Dončićevoj majci.

Sada se tim povodom oglasio čuveni košarkaš Robert Ori koji je javno kritikovao ovakvu reakciju Luke Dončića.

"Nadam se da će mu ukinuti ovaj faul i da će Luka shvatiti da mu ovo pogađa. Ja nikada ne bih sebi dozvolio da budem u toj poziciji. Možete reći šta god hoćete o mojoj porodici, mojoj ćerki, šta god da je. Morate da shvatite da su to samo reči", rekao je Ori.

Bogdan Bogdanovićprofimedia-1058560034.jpg

