Derbi meč Prve muške regionalne lige "Sever" između Bačke Topole i novosadskog Stara obeležio je strašan incident.

Usred meča jedan navijač Bačke Topole udario je rukom u lice košarkaša gostujućeg tima.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako igrač Stara prilazi aut liniji i rukuje se sa jednim navijačem na tribinama. U tom momentu nepoznati muškarac, koji je stajao iza pomenutog navijača, prilazi ogradi i pesnicom udara u lice igrača.

Inače meč je završen pobedom gostujućeg tima - 63:70.

Topola je druga na tabeli 1.MRL Sever sa skorom 17-5, dok je Star na trećem mestu sa 14 pobeda i osam poraza.

Izvor: Kurir