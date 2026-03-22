Prišao ogradi i rukom udario u lice košarkaša gostujućeg tima.
bruka
SKANDALOZNA SCENA U SRPSKOJ KOŠARCI! Navijač usred meča pesnicom udario igrača! Isplivao snimak incidenta! (VIDEO)
Slušaj vest
Derbi meč Prve muške regionalne lige "Sever" između Bačke Topole i novosadskog Stara obeležio je strašan incident.
Usred meča jedan navijač Bačke Topole udario je rukom u lice košarkaša gostujućeg tima.
Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako igrač Stara prilazi aut liniji i rukuje se sa jednim navijačem na tribinama. U tom momentu nepoznati muškarac, koji je stajao iza pomenutog navijača, prilazi ogradi i pesnicom udara u lice igrača.
Inače meč je završen pobedom gostujućeg tima - 63:70.
Topola je druga na tabeli 1.MRL Sever sa skorom 17-5, dok je Star na trećem mestu sa 14 pobeda i osam poraza.
Reaguj
Komentariši