Nestvaran potez košarkaša Pelikansa.
SPEKTAKULARNO KUCANJE HRVATA! Okrenuo se za 360 stepeni u vazduhu i šokirao NBA! (VIDEO)
Utakmicu između Nju Orleansa i Klivlenda obeležilo je spektakularno zakucavanje hrvatskog košarkaša Karla Matkovića.
Početkom poslednje deonice meča bivši as Mege izveo je potez za TV špice.
Uhvatio je loptu u vazduhu, okrenuo se za 360 stepeni i monstruozno zakucao!
Pogledajte kako je to izgledalo:
Inače Pelikansi su poraženi od Klivlenda rezultatom 106:111, a Matković je za 12 minuta igre zabeležio šest poena.
