"ON JE VELIKI ZVEZDAŠ I NJEMU JE UVEK STALO DA POBEDI PARTIZAN" Kakve reči bivšeg kapitena Zvezde pred derbi! Rečima o Saši Obradoviću oduševio Delije!
Večeras će se od 20.30 u Beogradskoj areni sastati košarkaši Crvene zvezde i Partizana u sklou 4. kola Top 8 faze ABA lige.
Partizan bi se pobedom izdvojio na vrhu tabele, dok bi poraz zakomplikovao borbu i uveo ih u direktan obračun sa Dubaijem.
Sa druge strane, trijumf bi Zvezdu ostavio u trci za treću poziciju, dok bi poraz značio da bi pali iza ekipe Budućnosti na četvrto mesto.
Pred večerašnji meč oglasio se bivši kapiten Crvene zvezde Marko Simonović, koji veruje da će Saša Obradović biti veoma motivisan da odnese pobedu u derbiju.
- Verujem da hoće! Sale pre svega veliki zvezdaš i njemu je uvek stalo da pobedi Partizan. Imao sam tu privilegiju da radim sa njim i znam koliko voli Zvezdu, koliko mu to znači i koliko se daje. Možda će mu taj prvi derbi biti dodatna motivacija, ali u svakom slučaju vrlo brzo dolazi još jedan. Međutim, ponavljam da su svi važni i jasno je da će Sale sve uraditi da Zvezda dobije - rekao je Simonović za Mozzart Sport.