OBRADOVIĆ BEZ KALKULACIJA: Ovo je konačan sastav Zvezde za večiti derbi!
Saša Obradović
Zvezda je u jakom napornom ritmu u utakmica, prvenstveno u Evroligi i svi su zanimanjem iščekivali koji sastav će izvesti Saša Obradović na ovom meču i da li će eventualno odmoriti neke od nosioca za predstojeće izazove.
Ipak trener crveno-belih nije želeo da kalkuliše i poslao je najjači mogući tim na megdan Partizanu.
Ovo je sastav Crvene zvezde za večiti derbi:
Miler-Mekintajer – Batler – Karter – Kalinić – Dobrić – Rivero – Motiejunas – Bolomboj – Nvora – Odželej – Moneke – Jago
Zvezdu već naredne nedelje očekuje duplo kolo Evrolige i dva gostovanja u Španiji. Crveno-beli najpre u sredu gostuju Baskoniji, a potom u petak Barseloni.
