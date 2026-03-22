Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u utakmici 4. kola Top 8 faze ABA lige.

Saša Obradović

Zvezda je u jakom napornom ritmu u utakmica, prvenstveno u Evroligi i svi su zanimanjem iščekivali koji sastav će izvesti Saša Obradović na ovom meču i da li će eventualno odmoriti neke od nosioca za predstojeće izazove.

Ipak trener crveno-belih nije želeo da kalkuliše i poslao je najjači mogući tim na megdan Partizanu.

Ovo je sastav Crvene zvezde za večiti derbi:

Miler-Mekintajer – Batler – Karter – Kalinić – Dobrić – Rivero – Motiejunas – Bolomboj – Nvora – Odželej – Moneke – Jago

Zvezdu već naredne nedelje očekuje duplo kolo Evrolige i dva gostovanja u Španiji. Crveno-beli najpre u sredu gostuju Baskoniji, a potom u petak Barseloni.

