Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u utakmici 4. kola Top 8 faze ABA lige.
UŽASNA VEST ZA CRVENU ZVEZDU: Jedan od najboljih propušta derbi sa Partizanom!
Zvezda će i na ovom meču nastupiti bez povređenog Ebuke Izundua koji je zbog lakše povrede preskočio i gostovanje Panatinaikosu.
Ebuka Izundu u dreus Crvene zvezde
Miler-Mekintajer – Batler – Karter – Kalinić – Dobrić – Rivero – Motiejunas – Bolomboj – Nvora – Odželej – Moneke – Jago.
To znači da će van tima biti Ebuka Izundu, Dejan Davidovac i Stefan Miljenović, uz odavno odsutnog Ajzeu Kenana.
