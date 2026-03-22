Dejan Bodiroga, predsednik Evrolige, najavio je promene u takmičenju. Očekuju se novosti koje će unaprediti košarku.
Dejan Bodiroga, aktuelni predsednik Evrolige, bio je gost na utakmici italijanskog prvenstva između Olimpije Milano i Sasarija.
Tom prilikom su ga italijanski novinari upitali da li će biti nekih promena u Evroligi:
- Mislim da ide u dobrom pravcu. Evroliga je danas veoma jaka i napreduje iz godine u godinu. Moramo da pronađemo rešenja sa svim akterima u košarci koja će svima odgovarati. Ali mogu da kažem da je Evroliga veoma snažna i da će tako nastaviti. Održavamo dijalog sa svima. Uskoro će biti novosti, ali sada smo fokusirani da ovu sezonu privedemo kraju na pravi način - rekao je Bodiroga.
