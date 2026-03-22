Dejan Bodiroga, aktuelni predsednik Evrolige, bio je gost na utakmici italijanskog prvenstva između Olimpije Milano i Sasarija.

Tom prilikom su ga italijanski novinari upitali da li će biti nekih promena u Evroligi:

Dejan Bodiroga nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Starsport©, Dado Đilas

- Mislim da ide u dobrom pravcu. Evroliga je danas veoma jaka i napreduje iz godine u godinu. Moramo da pronađemo rešenja sa svim akterima u košarci koja će svima odgovarati. Ali mogu da kažem da je Evroliga veoma snažna i da će tako nastaviti. Održavamo dijalog sa svima. Uskoro će biti novosti, ali sada smo fokusirani da ovu sezonu privedemo kraju na pravi način - rekao je Bodiroga.

Ne propustiteKošarkaPOVREDIO SE PRED VEČITI DERBI! Poznato da li Bruno Fernando izlazi na crtu Crvenoj zvezdi!
Bruno Fernando
FudbalSRPSKI TRENER U CENTRU SKANDALA U BOSNI I HERCEGOVINI: Milošević gledao tuču navijača sa policijom, meč produžen 23 minuta!
KošarkaCRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Spektakl u Areni, vreme je za večiti derbi! Evo da li igra Bruno Fernando!
Večiti derbi
FudbalGOLEADA NA BANOVOM BRDU! Čukarički pobedio Železničar!
Čukarički

Košarkaška reprezentacija Srbije ima veliku podršku na meču protiv Turske Izvor: Kurir