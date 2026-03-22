Crveno-bele su sigurnom i organizovanom igrom savladala Novosadsku žensku košarkašku akademiju rezultatom 110:50 (27:9, 38:8, 26:15,19:18) i stigla do trofeja.

Ovo je ukupno 17. Kup u Zvezdinim vitrinama, a sedmi od osamostaljenja Srbije.

Beogradski tim je od samog početka nametnuo ritam i već nakon prve četvrtine stekao ubedljivu prednost, zahvaljujući agresivnoj odbrani i efikasnoj realizaciji u tranziciji. Crveno-bele su kontrolisale tempo utakmice, uz dobar protok lopte i strpljivu organizaciju napada, čime su uspevale da pronalaze kvalitetna rešenja u završnici akcija.

Novosadska ženska košarkaška akademija pokazala je u svom istorijskom prvom finalu borbenost i želju, ali je imala poteškoća da pronađe kontinuitet u napadu protiv čvrste i disciplinovane odbrane rivala. Svaki pokušaj rezultatskog povratka ,,Zvezda” je uspešno neutralisala, održavajući stabilnu prednost tokom većeg dela susreta.

Atmosfera u hali bila je korektna, uz prisustvo publike i podršku sa tribina, dok su među prisutnima primećena i poznata lica iz sveta sporta.

Kup „Milan Ciga Vasojević” predstavlja jedno od najznačajnijih takmičenja u domaćoj ženskoj košarci, a ,,Crvena zvezda” je ovim trijumfom još jednom potvrdila kvalitet i kontinuitet na nacionalnoj sceni, uz jasnu poruku pred nastavak sezone.

Kurir sport / Košarka 24. rs