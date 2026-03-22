Tokom utakmice između Oklahome i Vašingtona došlo je do opšte tuče, a NBA je reagovala suspenzijama za četiri igrača.
PADAJU KAZNE! Opšta tuča u NBA - isključenja i suspenzije! Bilo je baš žestoko! (VIDEO)
NBA liga je reagovala nakon velike tuče koja je izbila tokom utakmice Oklahome i Vašingtona.
Oklahoma Siti Tanderi su rezultatom 132:111 pobedili Vašington Vizardse u subotu uveče, a tokom utakmice došlo je do opšte tuče.
U jednom trenutku je došlo do koškanja između Džejlina Vilijamsa i Džastina Čempenija.
Priključili su se i ostali igrači, došlo je do guranja iza koša, igrači su završili u publici.
Tuči su se priključili Kejson Volas, Ejdžej Mičel, pa su sva četvorica isključena.
Dan kasnije, NBA liga je reagovala i dodelila suspenzije od jedne utakmice Ejdžeju Mičelu i Džastinu Čempeniju.
