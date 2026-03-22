NBA liga je reagovala nakon velike tuče koja je izbila tokom utakmice Oklahome i Vašingtona.

Oklahoma Siti Tanderi su rezultatom 132:111 pobedili Vašington Vizardse u subotu uveče, a tokom utakmice došlo je do opšte tuče.

U jednom trenutku je došlo do koškanja između Džejlina Vilijamsa i Džastina Čempenija.

Priključili su se i ostali igrači, došlo je do guranja iza koša, igrači su završili u publici.

Tuči su se priključili Kejson Volas, Ejdžej Mičel, pa su sva četvorica isključena.

Dan kasnije, NBA liga je reagovala i dodelila suspenzije od jedne utakmice Ejdžeju Mičelu i Džastinu Čempeniju.

