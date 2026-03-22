Baskonija slavila u Endesa ligi pred dolazak Crvene zvezde (sreda 20.30).
BASKONIJA ČEKA ZVEZDU POSLE DERBIJA! Španci naoštreni ulaze u duel sa srpskim klubom!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Baskoniji u 33. kolu Evrolige u sredu od 20.30.
Baskonija je u nedelju bila bolja od Đirone rezultatom 94:81 i spremno dočekuje crveno-bele kojima je pobeda u Vitoriji imperativ u daljoj borbi za plasman u plej-of.
Džordan Nvora
Vidi galeriju
Timoti Luvavu je blistao u pobedi nad Đironom – posigao je 21 poen i bio glavni protagonista tima Pabla Galbijatija, a Kobi Simons je ispratio sa 19.
Zvezdi neće biti lako da slavi na tradicionalno vrućem teenu u Vitoriji.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši