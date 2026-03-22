Slušaj vest

Spektakl za kraj sportske nedelje. Denver protiv Portlanda. Jokić protiv Avdije.

Pratite na Kurir tekstualni prenos meča koji je počeo u 22.10 časova.

Portland je u odličnoj formi jer ima tri vezane pobede na gostovanjima. Sa druge strane, Denver igra promenjivo i nikako da pronađe pravu formu.

Deni Avdija, koji se vratio na parket posle pauze zbog povrede (propustio osam mečeva) igra fantastično i prosečno beleži 24,2 poena.

Uživo prenos:

Počela je druga četvrtina. Denver vodi 51:50. Adelman uzima tajm-aut posle tri minuta u ovom kvartalu, razlog je jako loša odbrana.

Kraj prve četvrtine - 42:40. Šta reći na takvu košarku, napadi atomski, ali odbrane... Jokić ima 6 poena (jedno zakucavanje), 6 skokova i 7 asistencija.

31:31 - Neverovatno! Verovali ili ne, 62 poena za manje od sedam minuta. Videli smo čak 14 trojki.

Jokić bez poena, ali ima 3 skoka i 3 asistencije (jedna je bila čista magija).

20:13 - Pršti sve. Odbrane ne postoje. Čak 33 poena za 4 minuta?!

10:6 - Mari je ubacio već sedam poena. Portland uzmi minut odmora posle 90 sekundi meča.