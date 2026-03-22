U studiju "TV Arena sport" pred večiti derbi, čuveni trener i analitičar Vlade Đurović je rekao da mu je mnogo važniji meč koji Zvezda bude sa Partizanom igrala u Evroligi, a koji je na programu 2. aprila:

- Zvezdi ova utakmica nije toliko važna. Mnovo je važnija ona koja bude u Evropi. Zvezda u ABA ligi ne može da napravi mnogo, mora da igra i sa Dubaijem i sa Partizanom - rekao je Đurović na početku.

Potom je istakao da su šanse skoro podjednake.

- Pa to je prednost Zvezde što se igra pred Zvezdinim navijačima, a prednost Partizana je to što je u boljem momentumu nego Zvezda, s obzirom na sve događaje. Partizan dolazi iz pobede, a Zvezda iz poraza. To je dan više, dva sata da je Partizan doleteo pre Partizan je mnogo. U 11 dana imaš pet utakmica, to je tolika prednost da je to strašno. Partizan je juče imala normalan trening, a Zvezda nije mogla da razmišlja o utakmici. To je velika prednost, ne mora da znači da će Partizan da dobije. Bavim se procentima, sada je 50-50, derbi je. Svi su kompletni, čuo sam Izundu da ne igra, ovamo ne igraju Vašington i Marinković.

Žali i dalje Vlade Đurović za porazom Zvezde od Partizana u Evroligi...

- Veliko je opterećenje, ali je i Partizanu isto, pa igra dobro. Radi se o tome da psihologija Zvezdinih igrača je takva, iako kažu da je svi favorit, da je to teška utakmica za Zvezdu. A kad kažu da je PAO favorit protiv Zvezde, više dobrih igrača, onda Zvezdini igrači daju sve od sebe. To je odlika malih igrača i malih klubova, to se meni ne sviđa. Pa taj Bajern ima ovog, onog, odosmo tamo gde ne treba. Zvezda i dalje ima šansu da se plasira u plej-of, ali ima šansu i da ispadne iz Top 10, da bude 11. zbog Dubaija. Zavisi kako će igrati do kraja. Ja sam pogrešno čuo, Partizan će igrati opušteno, njima je važna ova utakmica, ako igraju finale sa Dubaijem, hoće da igraju kod kuće. Može da bude prvak i naše lige i ABA lige, Zvezda isto to misli, a šta je tu cilj, da se napravi stepenica više, da si bar u osam, da učestvuješ još malo, a ne da igraš jednu utakmicu reda radi i da ispadneš. Sve bi bilo lakše, odmah sam to govorio, da će ta utakmica skupo da nas košta, mi opet izgubimo. Mi sad izgubimo i protiv PAO-a poslednju četvrtinu 15 razlike. Zamisli da smo dobili Makabi, Bajern, Zvezda bi se borila za četvrto mesto. Na muci se poznaju junaci, videćemo šta će da bude. Teška je ovo utakmica za navijače Zvezde, jer očekuje ih tek utakmica koju moraju da dobiju u Baskoniji.

Dodao je da mu ovaj meč nije važan i da mu je bitnije da Zvezda dobije Partizan u Evroligi.

- Ja sam rekao. Meni ova utakmica nije važna, ja se ne bih sekirao da izgubim večeras, ali bih dao sve od sebe tamo u Baskoniji da dobijem. Posle u Evroligi bih izginuo da dobijem, tuča, ma kako god.

Uporedio je neka druga rivalstva sa večitim derbijem.

- Nema šansi, to sam hteo da kažem. Ja ne vidim da je veća rivalstvo Barsa - Real ili Inter - Milan, nego Zvezda - Partizan. Znaš koliko navijača Zvezde mi je reklo da dobijemo Partizan samo, neka smo izgubili.

