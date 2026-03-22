Real Madrid je savladao Barselonu rezultatom 95:76 u ACB ligi, dok se Crvena zvezda sprema za duel sa Kataloncima.
el klasiko
REAL MADRID PONIZIO BARSELONU PRED DOLAZAK CRVENE ZVEZDE! Težak poraz Katalonaca!
Slušaj vest
Košarkaši Real Madrida savladali su u 23. kolu ACB lige Barselonu rezultatom 95:76.
Najbolji u gostujućem sastavu bio je Kampaco sa 15 poena i pet asistencija. Proćida je dodao 14, a Hezonja 13, uz pet skokova.
Mario Hezonja
Vidi galeriju
Na drugoj strani dvocifreni su bili samo Veseli sa 15 i Klajburn sa 14 poena. Naš mladi as Nikola Kusturica proveo je tri minuta na parketu i za to vreme promašio dva šuta i napravio dva faula.
"Kraljevski" klub ostao je suvereno prvi na tabeli sa skorom od 21-2, dok je Barsa nastavila da klizi i sada je na 15-8.
Podsetimo, naredne nedelje se igra duplo kolo u Evroligi, a Barselonu u petak očekuje duel sa Crvenom zvezdom na domaćem parketu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši