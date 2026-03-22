Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan rezultatom 100:96 u abaligaškom večitom derbiju odigranom u Beogradskoj areni.

Ovom pobedom Zvezda je održala kakve-takve šanse u borbi za prva dva mesta i prednost domaćeg terena u plej-ofu.

Zvezda je sada na učinku 15-5 koliko ima i Budućnost. Partizan i Dubai dele prva dva mesta sa skorom 18-2.

Do kraja ligaškog dela ostalo je još četiri kola. Naredni abaligaški večiti derbi na programu je 19. aprila kada će Partizan biti domaćin.





