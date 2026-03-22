Košarkaši Partizana poraženi su rezultatom 100:96 u abaligaškom večitom derbiju od Crvene zvezde u Beogradskoj areni.

Posle meča na konferenciji za medije govorio je trener crno-belih Đoan Penjaroja:

- Čestitke Crvenoj zvezdi na pobedi. Zaslužili su, igrali su večeras bolje nego mi. Moj tim je igrao do kraja, hteo je da pobedi, ali je bilo jasno da smo večeras imali probleme u odbrani. Oni su postigli 56 poena u drugom poluvremenu, teško je pobediti u takvoj situaciji.

izostanak Sterlinga Brauna tokom većeg dela meča koštao je crno-bele ove večeri:

- Naravno da je bilo bitno. Ali, moramo da nastavimo da igramo u tim okolnostima i da se poboljšamo.

Komentarisao je Penjaroja i svoju nervozu i činjenicu da je dobio tehničku.

- Okej, bio sam nervozan. Ali, deluje mi da sam bio isti kao i na svakoj utakmici. Vaše mišljenje!

Zvezda je bila bolja u šutu spolja!

- Oni su ubacili mnogo trojki, ali su na njima bili sami. Moramo da poboljšamo odbranu, da ne bi ostajali sami. Mislim da smo utakmicu počeli sporo, bez energije da odgovorimo Zvezdi. Ipak, tim se borio i vratio u meč.

