"Vrlo važna pobeda Zvezde, svaka je važna, posebno protiv Partizana. Nema rezultatski značaj, koliko psihološki, za pripremu za dve teške utakmice. Vrlo efikasna utakmica, nisam očekivao, skoro po 100 poena. Neki od šuteva Zvezde za tri da je ušao protiv Panatinaikosa, Batler je promašio 10 u Atini, dobili bi i tamo. Zvezda se istrošila, to je sigurno, niko ne obraća pažnju na to, ali odbranu koju su igrali, trošili su se, a Partizan je dao 96 poena. Ni Partizan nije bio mekan, ali bio je dobar procenat šuta. Bilo je promena, dobro za gledanje za neutralnog navijača. Borbene ekipe, malo čak i na ivici varnica, to se dopada ljudima koji gledaju. Čestitke Zvezdi i Partizanu", rekao je Đurović.