VLADE ĐUROVIĆ UKAZAO NA JEDNU STVAR POSLE POBEDE ZVEZDE U VEČITOM DERBIJU: Niko ne obraća pažnju na to...
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 100:96 u utakmici 4. kola Top 8 faze ABA lige.
Zvezda je nakon ove pobede na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti. Obe ekipe imaju skor 15-5, ali crveno-beli bolji međusobni skor.
Partizan je upisao drugi poraz u regionalnom takmičenju. Crno-beli imaju skor 18-2 koliko i Dubai, ali ekipa iz Emirata ima bolji međusobni skor.
Svoje impresije posle večitog derbija izneo je stručni konsultant u studiju "Arene sporta" Vlade Đurović.
"Vrlo važna pobeda Zvezde, svaka je važna, posebno protiv Partizana. Nema rezultatski značaj, koliko psihološki, za pripremu za dve teške utakmice. Vrlo efikasna utakmica, nisam očekivao, skoro po 100 poena. Neki od šuteva Zvezde za tri da je ušao protiv Panatinaikosa, Batler je promašio 10 u Atini, dobili bi i tamo. Zvezda se istrošila, to je sigurno, niko ne obraća pažnju na to, ali odbranu koju su igrali, trošili su se, a Partizan je dao 96 poena. Ni Partizan nije bio mekan, ali bio je dobar procenat šuta. Bilo je promena, dobro za gledanje za neutralnog navijača. Borbene ekipe, malo čak i na ivici varnica, to se dopada ljudima koji gledaju. Čestitke Zvezdi i Partizanu", rekao je Đurović.