Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 100:96 u utakmici 4. kola Top 8 faze ABA lige.

Večiti derbi ABA liga

Zvezda je nakon ove pobede na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti. Obe ekipe imaju skor 15-5, ali crveno-beli bolji međusobni skor.

Partizan je upisao drugi poraz u regionalnom takmičenju. Crno-beli imaju skor 18-2 koliko i Dubai, ali ekipa iz Emirata ima bolji međusobni skor.

Svoje impresije posle večitog derbija izneo je stručni konsultant u studiju "Arene sporta" Vlade Đurović.

"Vrlo važna pobeda Zvezde, svaka je važna, posebno protiv Partizana. Nema rezultatski značaj, koliko psihološki, za pripremu za dve teške utakmice. Vrlo efikasna utakmica, nisam očekivao, skoro po 100 poena. Neki od šuteva Zvezde za tri da je ušao protiv Panatinaikosa, Batler je promašio 10 u Atini, dobili bi i tamo. Zvezda se istrošila, to je sigurno, niko ne obraća pažnju na to, ali odbranu koju su igrali, trošili su se, a Partizan je dao 96 poena. Ni Partizan nije bio mekan, ali bio je dobar procenat šuta. Bilo je promena, dobro za gledanje za neutralnog navijača. Borbene ekipe, malo čak i na ivici varnica, to se dopada ljudima koji gledaju. Čestitke Zvezdi i Partizanu",  rekao je Đurović.

Ne propustiteKošarka"KO JE NERVOZAN"? Penjaroja govorio na konferenciji posle poraza od Zvezde! Španski stručnjak je imao šta da kaže!
zvezda-partizan-aba-derbi-669407.JPG
KošarkaDA LI JE DERBI OPRAVDAO VAŠA OČEKIVANJA? Ocenite borbu večitih rivala! (ANKETA)
zvezda-partizan-4563883.JPG
KošarkaBORBA NA VRHU TABELE ABA LIGE! Evo kako stoje stvari nakon pobede Crvene zvezde u večitom derbiju!
Karlik Džons i Kodi Miler Mekintajer
KošarkaŠOK U STUDIJU PRED DERBI! Vlade Đurović digao glas, neverovatna izjava uoči okršaja Zvezde i Partizana!
Vlade Đurović

Slavlje navijača i igrača Zvezde