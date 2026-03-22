Večiti derbi ABA liga

Zvezda je nakon ove pobede na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti. Obe ekipe imaju skor 15-5, ali crveno-beli bolji međusobni skor.

Partizan je upisao drugi poraz u regionalnom takmičenju. Crno-beli imaju skor 18-2 koliko i Dubai, ali ekipa iz Emirata ima bolji međusobni skor.

Fantastičnu utakmicu odigrao je plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer koji je imao učinak od 13 poena i devet asistencija.

Pre nekoliko dana pojavile su se spekulacije da je Miler-Mekintajer u pregovorima sa Olimpijakosom, pošto je njegov agent viđen u Atini.

"To su samo glasine, trenutno. Ovde sam. Imam posao koji radim ovde, i na to sam fokusiran. Vi ćete znati (neke novosti) čim ih ja budem znao", rekao je Miler-Mekintajer novinarima.

Kaže da je srećan u beogradskim crveno-belima ove sezone.

"Jesam. Komfornije se osećam ove godine. Ovo mi je prva ekipa u kojoj sam proveo dve godine i definitivno se dobro osećam u ovom timu, uz ove saigrače, trenera, menadžment...", rekao je Kodi.